Росстат заявил о рекордном количестве семей, которым денег хватает на все

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Число российских семей, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, достигло исторического максимума во втором квартале этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В период с апреля по июнь доля таких домохозяйств составила 4,9% против 3,9% кварталом ранее и 3,4% во втором квартале 2023 года. Этот показатель стал максимальным с первого квартала 2016 года, учитывая, что в открытом доступе нет более ранних квартальных данных.

Близких к 4,9% значений не было и в целом за год как минимум последние 20 лет. Ранее высокое число таких домохозяйств фиксировалось в 2019-м (3,5%) и 2023-м (3,4%).

Во втором квартале также увеличилось количество семей, которым денег хватает на все, кроме покупки авто, квартиры или дачи, – на 0,3% за год, до 37,4%. В это же время тех, у кого появляются трудности с приобретением товаров длительного пользования, сократилось до 47,6%. А тех, кому средств хватает на еду, но сложно оплачивать ЖКХ и покупать одежду, во втором квартале было 10 против 10,8% за такой же период 2023 года, что стало минимальным значением с начала 2016-го.

Между тем во втором квартале не было семей, которым не хватает денег на еду.

Согласно последним данным Росстата, рост реальных располагаемых доходов граждан во втором квартале составил 9,6% в годовом выражении против 6,4% в первом.

В эфире радио КП профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал эту новость. Учитывая, что раньше были более низкие показатели, то нынешняя тенденция является хорошей, отметил он. По его словам, самое главное, чтобы она была постоянной, и 4,9% в будущем превратились как минимум в 30%. Тогда можно будет сказать о том, что в России сформировался устойчивый средний класс, указал профессор.

Сафонов пояснил, что средний класс – это тот уровень доходов, при котором человек может обеспечивать себя всем, чем хочется. Такие люди, продолжил он, могут купить автомобиль, каждый год ездить в отпуск, финансировать в свое пенсионное будущее, а также вкладываться в развитие детей.

Экономист считает, что демонстрируемые Росстатом показатели обусловлены изменением современной действительности. Например, дефицит кадров спровоцировал необходимость решения низких зарплат, также российское правительство намерено постоянно повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) выше темпов инфляции. По его мнению, эти два фактора в последнее время играют ключевую роль в повышении числа семей, способных удовлетворить все свои потребности.

Минэкономразвития России ожидает увеличения зарплаты россиян на 35% в течение четырех лет. К 2027 году среднемесячная номинальная заработная плата достигнет 119 296 рублей.

Однако темпы роста реальной заработной платы с учетом инфляции будут снижаться. Так, в 2024 году ожидается рост на 9,2%, в 2025-м – на 7%, в 2026-м – на 5,7%, а в 2027-м – на 4,1%.