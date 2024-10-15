Во ВШЭ рассказали о существовании в РФ феномена "бедных в кавычках"

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В России существует феномен "бедные в кавычках". Об этом сообщил научный руководитель НИУ ВШЭ и бывший ректор Ярослав Кузьминов на научном семинаре "Оценка доходного неравенства населения России на основе объединения данных выборочных обследований доходов населения и налоговой статистики", передает РБК.

Под этим феноменом экономист подразумевал мало зарабатывающих детей из богатых семей, которые расходуют средства собственных родителей, живут в их квартирах и ездят на купленных ими машинах. Как утверждает Кузьминов, к "бедным в кавычках" по тратам относятся около 10% наиболее обеспеченных людей, но в статистку доходов они попадают "как бедные граждане, не получающие доходов или получающие очень ограниченный доход".

Научный руководитель НИУ ВШЭ также указал на распространенность феномена в России. Он подчеркнул, что они фиксируется даже больше в РФ, чем в Европе и США.

Между тем сами россияне считают бедными людей, чей ежемесячный доход не превышает 43 тысяч рублей. При этом для достойной жизни в месяц необходимо получать в среднем 250 тысяч рублей. Богатыми же опрошенные посчитали тех, чей доход превышает 860 тысяч рублей в месяц.

