Священнослужитель Фетисов раскритиковал популярные у женщин "утиные" губы

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В РПЦ раскритиковали популярные у женщин "утиные" губы. Секретарь епархиального совета Рязанской Митрополии Дмитрий Фетисов высказался о моде на надутые губы в своем аккаунте "ВКонтакте".

"Милые барышни, зачем вы калечите себя этими ужасными "утиными" губами? Кому вообще это может понравиться? В последнее время встретил несколько девушек с этим "улучшением" и при разговоре, смутившись, даже не мог смотреть на них", – признался он в публикации.

По его словам, он переживал, что девушки заметят ужас в его взгляде. При этом Фетисов удивился, что чаще всего "утиные" губы делают женщины, которые красивы от природы.

Ранее в Госдуме призвали регламентировать увеличение губ для женщин в России. С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов. По его словам, инъекции должны проводить только квалифицированные специалисты. Он отметил, что запретить такие процедуры невозможно, потому что люди вправе корректировать какие-то особенности внешности.

