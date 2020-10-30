Врач рассказала, как предотвратить выпадение волос после COVID-19

Фото: depositphotos/OceanProd
Трихолог Наталья Яковлева рекомендовала при выпадении волос после перенесенного коронавируса незамедлительно обратиться к соответствующему специалисту, передает News.ru.
"Если появились какие-то первые признаки нетипичного выпадения волос, нужно сразу обратиться за помощью к трихологу, а не лечиться народными средствами. Врач посмотрит текущее состояние головы и подскажет, как лучше ухаживать за волосом. Существует множество наружных средств, также могут быть назначены какие-то пищевые добавки и витамины. Все зависит от показаний и возраста пациента", – объяснила Яковлева.
При этом специалист пояснила, что подобное явление в виде выпадения волос встречается у людей довольно редко и обычно спустя 2–3 месяца после болезни. По ее словам, все зависит от индивидуальной реакции организма на инфекцию.
Специалист также рекомендовала не злоупотреблять витаминами для волос, отметив, что их чрезмерное применение может привести к негативным последствиям. Яковлева уточнила, что волосяные луковицы очень чувствительны к токсическим воздействиям.
Ранее японские ученые рассказали, что выпадение волос является одним из последствий перенесенного коронавируса. Они отметили, что четверть переболевших COVID-19 через два месяца после выздоровления вновь обратилась к специалистам с жалобами на выпадение волос. В то же время исследователи допустили, что подобное может происходить из-за эмоциональных переживаний пациентов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: