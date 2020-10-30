Врач рассказала, как предотвратить выпадение волос после COVID-19

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Трихолог Наталья Яковлева рекомендовала при выпадении волос после перенесенного коронавируса незамедлительно обратиться к соответствующему специалисту, передает News.ru.

"Если появились какие-то первые признаки нетипичного выпадения волос, нужно сразу обратиться за помощью к трихологу, а не лечиться народными средствами. Врач посмотрит текущее состояние головы и подскажет, как лучше ухаживать за волосом. Существует множество наружных средств, также могут быть назначены какие-то пищевые добавки и витамины. Все зависит от показаний и возраста пациента", – объяснила Яковлева.

При этом специалист пояснила, что подобное явление в виде выпадения волос встречается у людей довольно редко и обычно спустя 2–3 месяца после болезни. По ее словам, все зависит от индивидуальной реакции организма на инфекцию.

Специалист также рекомендовала не злоупотреблять витаминами для волос, отметив, что их чрезмерное применение может привести к негативным последствиям. Яковлева уточнила, что волосяные луковицы очень чувствительны к токсическим воздействиям.

Ранее японские ученые рассказали, что выпадение волос является одним из последствий перенесенного коронавируса. Они отметили, что четверть переболевших COVID-19 через два месяца после выздоровления вновь обратилась к специалистам с жалобами на выпадение волос. В то же время исследователи допустили, что подобное может происходить из-за эмоциональных переживаний пациентов.