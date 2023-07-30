Москвичей предупредили о переменной облачности 30 июля

Фото: АГН Москва/Тихонова Пелагия

Переменная облачность и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, 30 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 22 до 24 градусов тепла, по области – от плюс 21 до плюс 26 градусов", – отмечают синоптики.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье будет дуть северо-западный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Также атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в воскресенье и понедельник, 30 и 31 июля, в Москве не ожидается дождей.

По словам Леуса, в воскресенье в Москве ожидается "гребень антициклона с запада", поэтому будет меньше облаков и потеплеет. Он добавил, что в столице осадки не предвещаются, однако в Подмосковье пройдут кратковременные дожди.

Дожди закончились в Москве