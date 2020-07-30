Для работников ЗАГС в столице разработаны курсы по развитию харизмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Управлением ЗАГС столицы совместно с МГУУ правительства города были разработаны курсы для развития профессиональных навыков ведущих церемоний. Об этом заявила исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева, передает Агентство "Москва".

"Ежедневно сотрудники столичных отделов ЗАГС проводят около 350 торжественных церемоний заключения брака, чествования юбиляров супружеской жизни и имянаречения, которые запоминаются на всю жизнь", – рассказывает Уханева.

По ее словам, необходимость в подобных курсах обусловлена совершенствованием профессиональных навыков работников ЗАГС.

Уточняется, что новый курс будет состоять из интерактивных тренингов. Так, один из них получил название "Успех у публики: харизма и энергетика ведущего церемонии".

Слушателям расскажут про технику управления настроением, а также научат работать с голосом. Ко всему прочему, участники тренинга изучат работу в экстремальных ситуациях, среди которых агрессивное поведение гостей или эвакуация.

Известно, что с 13 июля столичные ЗАГСы снова работают в обычном режиме. С 28 марта регистрации брака проходили в неторжественной обстановке только в присутствии молодоженов.