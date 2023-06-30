Почти четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 30 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пятницу, 30 июня, в Москве может выпасть почти 25% месячной нормы осадков, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что накануне сильные дожди обрушились на Воробьевы горы. За сутки на станции МГУ выпало 41,3 миллиметра, что стало новым суточным рекордом по осадкам. До этого он составлял 27,1 миллиметра и принадлежал 2013 и 2017 годам.

Позднякова обратила внимание на то, что месячная норма по дождям, которая в июне составляет 77 миллиметров, уже перевыполнена на 126%. Она добавила, что в пятницу местами в столице еще может выпасть до 18 миллиметров осадков.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус при этом сообщал, что накануне в столице выпало 28 миллиметров осадков. Такие цифры зафиксировали на метеостанции ВДНХ. Синоптик также говорил, что предыдущий рекорд дня по осадкам принадлежит 29 июня 2000 года, когда выпало 36 миллиметров небесной влаги.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что погода в Москве улучшится уже в выходные. Температура в субботу и воскресенье повысится до 22–24 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Более трети месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве