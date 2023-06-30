Более трети месячной нормы осадков выпало в Москве 29 июня

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В четверг, 29 июня, в столице выпало 36% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, по итогам гроз и дождей, обрушившихся на город 29 июня, Москва получила 28 миллиметров осадков. 22 миллиметра выпало за ночь и еще 6 миллиметров добавилось днем.

"Общая сумма составляет более трети от месячной нормы июня", – отметил Леус, напомнив, что предыдущий рекорд дня по осадкам по-прежнему принадлежит 29 июня 2000 года, когда выпало 36 миллиметров небесной влаги.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что погода в Москве улучшится уже в выходные, передает News.ru. Температура в субботу и воскресенье повысится до 22–24 градусов.

Ожидаются ливни, но они будут кратковременные. Большая часть дня будет облачной. Ветер западный и северо-западный будет дуть со скоростью до 4 метров в секунду.

В пятницу, 30 июня, в Москве и области прогнозируется облачная погода, ожидаются ливни, в некоторых районах возможны гроза и град. По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 18 до 20 градусов, а в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Более трети месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве