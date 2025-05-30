Нарушения выявлены на молочных фермах в Клину и Волоколамске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Подмосковная прокуратура выявила нарушения обязательных требований производства молока и молочной продукции на фермах в Клину и Волоколамске, сообщается на сайте ведомства.

Несоблюдение норм правоохранители нашли после проверки, организованной вместе с Роспотребнадзором и Россельхознадзором. Она была направлена на подтверждение соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при выпуске пищевой продукции.

В связи с этим Солнечногорский отдел управления Роспотребнадзора по Подмосковью выдал производителю предписание, в котором указал на недопустимость выпуска небезопасной продукции.

В прокуратуре подчеркнули, что совместные усилия правоохранителей и контролирующих органов позволили не допустить продажу молочной продукции, произведенной с нарушениями технических регламентов. Там же добавили, что фермы в настоящее время продолжают штатную работу после устранения проблем с отсутствием необходимого оборудования для контроля качества.

Тем не менее для пресечения нарушений федерального законодательства в будущем прокуратура направила руководителям двух молочных предприятий представления. Кроме того, в отношении компаний были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Сейчас ведомство контролирует устранение нарушений и следит за ходом рассмотрения представлений.

Еще одно нарушение обязательных требований при выпуске продукции ранее было выявлено в компании "Тюменьмолоко". В сметане, которую производит бренд, обнаружили азитромицин. Это стало причиной решения Россельхознадзора о приостановке действия декларации о соответствии на эту сметану. Производителю также было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.