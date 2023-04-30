За сутки в России зафиксировали 5 341 новый случай COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За минувшие сутки в России выявили 5 341 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Госпитализация потребовалась 424 пациентам. Это на 53,9% меньше, чем накануне.

Скончались от последствий инфекционного заболевания 34 человека. Между тем благополучно перенесли болезнь 5 725 пациентов.

Всего с начала пандемии в России выявили 22 851 209 случаев коронавируса. 22 249 894 человека смогли выздороветь после прохождения лечения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый подвариант коронавируса "Арктур" является самым контагиозным и заразным из всех штаммов COVID-19. В то же время, несмотря на это, заболеваемость коронавирусом в РФ снижается.



Четыре случая заболевания штаммом коронавируса "Арктур" зафиксировали в России