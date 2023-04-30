11:24Общество
За сутки в России зафиксировали 5 341 новый случай COVID-19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За минувшие сутки в России выявили 5 341 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Госпитализация потребовалась 424 пациентам. Это на 53,9% меньше, чем накануне.
Скончались от последствий инфекционного заболевания 34 человека. Между тем благополучно перенесли болезнь 5 725 пациентов.
Всего с начала пандемии в России выявили 22 851 209 случаев коронавируса. 22 249 894 человека смогли выздороветь после прохождения лечения.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый подвариант коронавируса "Арктур" является самым контагиозным и заразным из всех штаммов COVID-19. В то же время, несмотря на это, заболеваемость коронавирусом в РФ снижается.
Четыре случая заболевания штаммом коронавируса "Арктур" зафиксировали в России
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