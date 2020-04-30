В Совфеде оценили инициативу объявить амнистию по легким статьям КоАП

Фото: Москва 24/Роман Балаев
С точки зрения социальной значимости отменить штрафы, выписанные по легким статьям Административного кодекса, можно считать реальной поддержкой. Об этом Москве 24 заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Однако, по словам сенатора, мера труднореализуема.
"Я думаю, что в связи с 75-летием Победы, наверняка, будет амнистия – это обычная практика в нашей жизни, но по более серьезным нарушениям, не по таким. Затрудняюсь дать какие-либо рекомендации на этот счет", – сказал Рязанский.
Ранее сообщалось, что в Госдуму в ближайшее время планируют внести проект постановления "Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения", приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Как отмечается, целью инициативы является смягчение негативных социально-экономических последствий распространения COVID-19. Согласно проекту, предлагается простить гражданам штрафы, в частности, за безбилетный проезд, за большинство нарушений ПДД и другое. Авторы инициативы выразили мнение, что это поддержит граждан в непростой ситуации в экономике.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: