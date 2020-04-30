В Совфеде оценили инициативу объявить амнистию по легким статьям КоАП

Фото: Москва 24/Роман Балаев

С точки зрения социальной значимости отменить штрафы, выписанные по легким статьям Административного кодекса, можно считать реальной поддержкой. Об этом Москве 24 заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Однако, по словам сенатора, мера труднореализуема.

"Я думаю, что в связи с 75-летием Победы, наверняка, будет амнистия – это обычная практика в нашей жизни, но по более серьезным нарушениям, не по таким. Затрудняюсь дать какие-либо рекомендации на этот счет", – сказал Рязанский.





Валерий Рязанский первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Наверно, такую меру можно было бы считать реальной поддержкой… Доходов не получишь, но и не получишь расходов, которые по крайней мере с тебя снимут. С точки зрения социальной поддержки – это неплохо. В этой части каждое социальное решение неплохо, но с технологической точки зрения, боюсь, это труднореализуемо.

Ранее сообщалось, что в Госдуму в ближайшее время планируют внести проект постановления "Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения", приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Как отмечается, целью инициативы является смягчение негативных социально-экономических последствий распространения COVID-19. Согласно проекту, предлагается простить гражданам штрафы, в частности, за безбилетный проезд, за большинство нарушений ПДД и другое. Авторы инициативы выразили мнение, что это поддержит граждан в непростой ситуации в экономике.