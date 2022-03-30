Диетолог перечислила продукты для борьбы с тревожностью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 посоветовала для борьбы с тревожностью включить в свой рацион индейку, орехи, фасоль, жирную морскую рыбу и вишневый сок.

По словам эксперта, эмоции представляют собой коктейль нейромедиаторов – биологически активных химических веществ, которые вырабатываются в организме в ответ на события, происходящие вокруг нас. При этом телу всегда нужно сырье для того, чтобы производить нейромедиаторы и гормоны, рассказала диетолог в интервью программе "Доктор 24".





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Важно понимать, что, когда мы переживаем стресс, расход сырья в нашем организме, в том числе микроэлементов, витаминов, на стрессовые гормоны будет увеличиваться. Поэтому нам, естественно, нужно восполнять уровень, чтобы и на позитивные гормоны хватало.

По словам Марины Макиши, в индейке содержится аминокислота триптофан, из которой вырабатывается серотонин – гормон радости и удовольствия. "Обеспечивая поступление сырья в организм, мы обеспечиваем нормальную выработку этого гормона, что очень важно для поддержания хорошего настроения и тонуса", – говорит специалист.

Когда человек нервничает, в его организме становится меньше магния, поэтому очень важно включить в свой рацион продукты с содержанием этого микроэлемента, продолжает эксперт. "Были проведены исследования, которые показали, что люди, страдающие депрессиями, очень часто испытывают дефицит этого микроэлемента", – уточнила она.

По словам диетолога, много магния содержится в орехах. Подойдет любая разновидность, например миндаль, объясняет эксперт. Хорошим источником магния являются и цельнозерновые крупы, среди которых можно выделить геркулес, указала она.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Витамины группы B очень важны для проведения нервных импульсов и помогают поддерживать стабильную работу нервной системы. Поэтому в нашем рационе для профилактики депрессий и поддержания хорошего настроения фасоль, богатая витаминами группы B, будет очень кстати.

Специалист советует включить в рацион и жирную морскую рыбу. В ней, по словам диетолога, содержится много омеги-3, которая благотворно влияет на нервные клетки головного мозга.

"С одной стороны, она снимает некоторое воспаление, а с другой – обеспечивает формирование миелиновой оболочки, которая важна для нормальной нервной проводимости. Такие жирные виды морской рыбы, как скумбрия, сельдь, лосось, семга, палтус, содержат много омеги-3. Всего 30 граммов сельди, например, достаточно, чтобы получить суточную норму", – объясняет Марина Макиша.

Для хорошего сна диетолог рекомендует выпить вечером стакан вишневого сока или съесть 100–150 граммов замороженной вишни. Эта ягода, по словам специалиста, является рекордсменом по содержанию мелатонина – вещества, которое вырабатывается в организме во время сна и является очень мощным антидепрессантом.

"Из-за тревоги, стрессов и нервов у многих нарушается ночной сон. Мы не высыпаемся, и, соответственно, настроение у нас тоже не очень. Вишня будет нам давать мелатонин, который поможет засыпать спокойнее", – рассказывает эксперт.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Мы знаем, что соки содержат быстрые сахара. И стакан – это норма, которая, в принципе, сильно нам не навредит. А если мы берем замороженную вишню, то там добавленного сахара точно не будет и она будет лучше.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что уровень тревожности может повыситься при употребление кофеина, трансжиров, а также соленого и сладкого. Для борьбы со стрессом эксперт порекомендовала соблюдать распорядок дня, гулять на свежем воздухе и придерживаться правильного питания.

