Эксперт рассказала, как заинтересовать работодателя кандидату без опыта

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Председатель Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при Общественной палате РФ Ольга Голышенкова рассказала, как заинтересовать работодателя кандидату без опыта, сообщает "Газета.ру".

По мнению эксперта, молодому специалисту стоит обратить внимание на стажировки, социальные сети и рекомендации знакомых. Она также отметила, что важно найти ту работу, которая будет соответствовать ценностям человека и приносить удовольствие.

"Сегодня многие крупные компании проводят конкурсы для привлечения талантливой молодежи, организуют учебные центры, предлагают записаться на курсы или пройти стажировку с последующим трудоустройством", – сказала Голышенкова.

Спикер отметила, что высокая конкуренция среди молодых специалистов – это повод проявить активную позицию и выделиться среди других.

Голышенкова рассказала, что отсутствие опыта может стать плюсом для некоторых компаний, так как сотрудники готовы обучать специалистов под свою систему труда. Зачастую компании проще обучить, чем переучить нового сотрудника.

Эксперт добавила, что свою кандидатуру можно предлагать напрямую через ведущих сотрудников или руководителей, если есть их данные в открытом доступе.

"Правда, лучше не быть слишком назойливыми и к составлению сообщения подходить максимально ответственно", – заметила специалист.

В резюме важно указать свои сильные стороны, чтобы заинтересовать работодателя. Здесь можно отметить победу в студенческом конкурсе, участие в волонтерстве, прохождение практики или стажировки, участие в проектах и форумах.

Голышенкова отметила, что молодому специалисту может помочь уверенность в себе, чувство самообладания и спокойствие. Работодателю необходимо дать понять, что деятельность будет выполняться ответственно.

Ранее сообщалось, что мужчины в России чаще женщин при поиске работы ориентируются на критерии зарплаты и карьерных перспектив.

Также мужчины, выбирая работу, смотрят на наличие интересных задач. Женщины же чаще отдают предпочтение психологическому комфорту на рабочем месте, а также удобному расположению офиса.



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