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Общество

13:42

Социологи узнали о любви россиян к походам в гости

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние полгода подавляющее большинство опрошенных россиян ходили в гости или принимали их у себя. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По словам социологов, россияне ведут активную социальную жизнь. Около 80% респондентов ходили в гости. Чаще всего это делали молодые люди до 24 лет, а также граждане в возрасте от 25 до 34 лет. Реже всего друзей и родственников навещали представители старшего возраста. У себя гостей принимали 86% опрошенных.

Наиболее часто респонденты ходили в гости к друзьям (66%). Далее следуют родители (32%) и другие родственники (30%). Участники опроса также навещали коллег по работе и соседей. Россияне преимущественно приходят в гости по какому-либо поводу. Только 7% приходят в гости, чтобы просто пообщаться.

По словам директора по стратегическому развитию ВЦИОМ Степана Львова, потребность в живом общении у большинства граждан все еще остается, несмотря на популярность социальных сетей.

Ранее жители столицы получили возможность искать собеседников для завтрака через приложение. Сейчас этот сервис работает в тестовом режиме. Для поиска собеседников необходимо скачать приложение "Брекфаст" и заполнить анкету.

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