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Москва 24

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Часто ищут

Общество

13:00

В Москве появился сервис по поиску собеседников для завтрака

общество город

Москвичи получили возможность искать собеседников для завтрака через приложение. Сейчас этот сервис работает в тестовом режиме, сообщает телеканал Москва 24.

"Я вечером поздно написал пост о том, что завтра в 7 утра в центре города будет завтрак, на этот завтрак пришло 30 человек. Я совсем не ожидал такого", – рассказал один из пользователей приложения Эдуард Гуринович.

Для поиска собеседников необходимо скачать приложение "Брекфаст" и заполнить анкету. Сервис позволяет найти людей не только для совместного завтрака, но и для знакомства. Приложение само подберет собеседников, основываясь на предпочтениях пользователей.

"По анкете подбирают человека по общим интересам и сразу же выходят на живой контакт. Во время этого контакта они дают себе шанс узнать друг друга поближе, поэтому такая полезная технологическая инновация, которая сближает людей", – считает психолог Влад Чубаров.

Скачать приложение можно в App Store, в течение года разработчики обещают добавить версию и для Android. Пока сервис доступен только в Москве.

Ранее "ВКонтакте" запустила собственное приложение для знакомств Lovina, общение в котором происходит через видеозвонки. Начать общение можно с помощью карусели видеозвонков или просмотра анкет. В приложении нет рекламы, но предусмотрены дополнительные платные возможности.

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