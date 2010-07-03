Российские мужчины составили портрет идеальной спутницы жизни

Фото: depositphotos/arkusha
Российский сервис для знакомств провел опрос среди московских мужчин и на основе их ответов составил портрет идеальной женщины. В исследовании приняло участие почти семь тысяч мужчин, которые в данный момент находятся в поиске пары.
Первое место по привлекательности заняла женская фигура – 20,9 процента пользователей "Мамбы" отметили, что в первую очередь обращают внимание на это. На втором месте оказался мягкий, покладистый характер (18,4 процента), а третье место разделили сексуальный темперамент и чувство юмора (оба пункта набрали 11,2 процента). Вопреки распространенному стереотипу, умение хорошо готовить не вошло даже в пятерку лучших женских качеств. Один из опрошенных прокомментировал это так: "За борщом можно и налево сходить, в какое-нибудь недорогое заведение, а если у женщины характер мерзкий, то никакой борщ не поможет".
На вопрос о возрасте спутницы жизни 42,8 процента мужчин ответили, что для серьезных отношений идеально подходит ровесница, 32,5 процента ответили, что видят рядом с собой женщину на пять–семь лет младше, а 11,2 процента мужчин отметили, что ищут женщину старше себя на пять–семь лет.
В текстовой графе респонденты отвечали, что серьезные отношения с ровесницей или женщиной немного младше видятся им более гармоничными, так как они росли на одних и тех же фильмах, музыке, поэтому имеют родственный менталитет.
Существенную разницу в возрасте, когда женщина моложе на 15–20 лет, выбрали 11,4 процента мужчин. Ядро этих респондентов составили мужчины старше 50 лет. Анонимные ответы о причине такого выбора можно свести к трем пунктам:
Самыми неприятными женскими чертами стали демонстрация умственного превосходства – 18,5 процента, курение – 14,3 процента, корысть – 13,4 процента.
По итогам опроса среди пользователей "Мамбы" идеальной спутницей жизни для среднестатистического москвича является ровесница или женщина моложе на пять–семь лет с женственной, а не со спортивной фигурой, с мягким характером, некурящая, с хорошим чувством юмора и без корыстных целей в отношениях.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: