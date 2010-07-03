Российские мужчины составили портрет идеальной спутницы жизни

Фото: depositphotos/arkusha

Российский сервис для знакомств провел опрос среди московских мужчин и на основе их ответов составил портрет идеальной женщины. В исследовании приняло участие почти семь тысяч мужчин, которые в данный момент находятся в поиске пары.

Первое место по привлекательности заняла женская фигура – 20,9 процента пользователей "Мамбы" отметили, что в первую очередь обращают внимание на это. На втором месте оказался мягкий, покладистый характер (18,4 процента), а третье место разделили сексуальный темперамент и чувство юмора (оба пункта набрали 11,2 процента). Вопреки распространенному стереотипу, умение хорошо готовить не вошло даже в пятерку лучших женских качеств. Один из опрошенных прокомментировал это так: "За борщом можно и налево сходить, в какое-нибудь недорогое заведение, а если у женщины характер мерзкий, то никакой борщ не поможет".

По поводу идеальной фигуры стоит сделать уточнение. По мнению опрошенных мужчин, привлекательная женская фигура – это не фитнес-каноны, которыми заполнены инстаграм и другие соцсети. Это фигура, приближенная по пропорциям к золотому сечению, но при этом обладающая легкой полнотой.

На вопрос о возрасте спутницы жизни 42,8 процента мужчин ответили, что для серьезных отношений идеально подходит ровесница, 32,5 процента ответили, что видят рядом с собой женщину на пять–семь лет младше, а 11,2 процента мужчин отметили, что ищут женщину старше себя на пять–семь лет.

В текстовой графе респонденты отвечали, что серьезные отношения с ровесницей или женщиной немного младше видятся им более гармоничными, так как они росли на одних и тех же фильмах, музыке, поэтому имеют родственный менталитет.



Существенную разницу в возрасте, когда женщина моложе на 15–20 лет, выбрали 11,4 процента мужчин. Ядро этих респондентов составили мужчины старше 50 лет. Анонимные ответы о причине такого выбора можно свести к трем пунктам:

"хочу такой же чистой любви, как в молодости";

"хочу начать жизнь сначала с молодой женщиной, которая не испорчена жизнью";

"хочу получить "заряд" молодости и бодрости от молодой партнерши".

Совсем небольшой процент опрошенных сказали, что их идеал – женщина, которая значительно старше (2,1 процента).

Самыми неприятными женскими чертами стали демонстрация умственного превосходства – 18,5 процента, курение – 14,3 процента, корысть – 13,4 процента.

По итогам опроса среди пользователей "Мамбы" идеальной спутницей жизни для среднестатистического москвича является ровесница или женщина моложе на пять–семь лет с женственной, а не со спортивной фигурой, с мягким характером, некурящая, с хорошим чувством юмора и без корыстных целей в отношениях.