13:16Общество
Ученые составили рейтинг факторов риска болезни Альцгеймера
Фото: depositphotos/tomwang
Ученые из Калифорнийского университета провели исследование и пришли к выводу, что ключевые контролируемые факторы риска болезни Альцгеймера в США за последние десять лет сменились с курения и депрессии на ожирение и гиподинамию. Об этом сообщает "Газета.ру".
Уточняется, что специалисты проанализировали данные почти 379 тысяч человек. Оказалось, что ожирение в среднем возрасте является самым распространенным фактором риска развития данного заболевания. Речь идет о США, Австралии и Латинской Америке.
Затем следует отсутствие физической активности и низкий уровень образования.
По мнению исследователей, ожирение может провоцировать нарушение мозгового кровоснабжения или приводить к хроническому воспалению в головном мозге, вызывая деградацию белого вещества и ухудшение нейронных связей.
Отмечается, что в 2011 году наиболее значимым фактором риска болезни Альцгеймера были низкая физическая активность, депрессия и курение.
Ранее доктор Валерий Новоселов рассказал, что снизить риск возникновения болезни Альцгеймера можно с помощью постоянной физической и интеллектуальной активности, отказа от больших доз алкоголя и курения.
По его словам, в четыре раза выше риск заболеть у тех, кто имеет старшего родственника с данным диагнозом. У тех, кто имеет двух таких родственников, риск увеличивается примерно в 40 раз.
До этого психолог опровергла влияние кроссвордов на процесс предотвращения болезни Альцгеймера. По ее словам, проведенные исследования не показали существенного влияния кроссвордов на отсроченное начало или лечение когнитивных нарушений.
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