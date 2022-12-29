Ученые составили рейтинг факторов риска болезни Альцгеймера

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Ученые из Калифорнийского университета провели исследование и пришли к выводу, что ключевые контролируемые факторы риска болезни Альцгеймера в США за последние десять лет сменились с курения и депрессии на ожирение и гиподинамию. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что специалисты проанализировали данные почти 379 тысяч человек. Оказалось, что ожирение в среднем возрасте является самым распространенным фактором риска развития данного заболевания. Речь идет о США, Австралии и Латинской Америке.

Затем следует отсутствие физической активности и низкий уровень образования.

По мнению исследователей, ожирение может провоцировать нарушение мозгового кровоснабжения или приводить к хроническому воспалению в головном мозге, вызывая деградацию белого вещества и ухудшение нейронных связей.

Отмечается, что в 2011 году наиболее значимым фактором риска болезни Альцгеймера были низкая физическая активность, депрессия и курение.

Ранее доктор Валерий Новоселов рассказал, что снизить риск возникновения болезни Альцгеймера можно с помощью постоянной физической и интеллектуальной активности, отказа от больших доз алкоголя и курения.

По его словам, в четыре раза выше риск заболеть у тех, кто имеет старшего родственника с данным диагнозом. У тех, кто имеет двух таких родственников, риск увеличивается примерно в 40 раз.

До этого психолог опровергла влияние кроссвордов на процесс предотвращения болезни Альцгеймера. По ее словам, проведенные исследования не показали существенного влияния кроссвордов на отсроченное начало или лечение когнитивных нарушений.

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