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Исследование показало рост потребления пива в мире в 2021 году на 4%. Показатель потребления увеличился с 177,4 миллиона килолитров в 2020 году до 185,6 миллиона килолитров. Исследование опубликовано на сайте японского производителя пива Kirin.

14-й год подряд по уровню потребления пива лидирует азиатский регион, в 2021 году на жителей этого региона пришлось около 31,4% всего выпитого в мире пива. По общему показателю первое место занимает Китай, в котором выпили 38 миллионов килолитров пива. На втором месте – США (24,1 миллиона килолитров), третьем – Бразилия (14,5 миллиона килолитров) и на четвертом – Россия (8,9 миллиона килолитра).

По объему выпитого пива на душу населения в 2021 году первое место заняла Чехия. Там в среднем один житель выпивает 184,1 литра пива. Второе место – Австрия – 98,7 литра, на третьем – Литва – 96,3 литра. Россия в этом рейтинге расположилась на 29-м месте с показателем в 61,3 литра выпитого пива.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с поставкой европейского пива дистрибьюторов заставляют перестраивать импортный ассортимент. В скором времени Московская пивоваренная компания (МПК) наладит поставки китайского пива Tsingtao. Эксперты отмечают, что снижение стоимости пива МПК может сделать бренд более массовым.

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