AB InBev решила приостановить производство пива Leffe в РФ

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Международная пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev решила приостановить производство бренда Leffe в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.
"AB InBev Efes является совместным предприятием на территории РФ, в котором AB InBev не является контролирующим акционером, и в настоящий момент между сторонами продолжаются активные переговоры о будущей продаже AB InBev своей неконтролирующей доли турецкому партнеру Anadolu Efes", – заявили в пресс-службе корпорации.
В ходе переговоров было принято решение приостановить производство бренда Leffe в РФ.
В пресс-службе напомнили, что компания заявляла об отказе от всех денежных поступлений от доли в совместном предприятии с РФ, где она является неконтролирующим партнером. Из-за подобного решения корпорация обесценила свою долю в AB InBev Efes в размере 1,1 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что косметическая компания Lush закрыла больше половины своих торговых точек в России. Сейчас в магазинах продают оставшуюся продукцию.
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