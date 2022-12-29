В Москве за сутки выявили 1 661 новый случай коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за последние сутки выявили 1 661 новый случай коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация за последние 24 часа потребовалась 122 жителям столицы. Выздоровели 1 706 пациентов.

Также сообщается о 15 умерших с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 3 297 700 случаев коронавируса, выздоровел 3 102 851 человек, скончались 47 450 пациентов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с коронавирусом в России. На 51-й неделе 2022 года в России было зарегистрировано больше 47 тысяч случаев заболевания. Специалисты продолжат наблюдать за обстановкой в период новогодних каникул.

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