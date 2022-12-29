Пожарные поздравили с Новым годом детей погибших сотрудников МЧС

Фото: Владимир Антропов

Пожарная команда Московского НПЗ вместе с сотрудниками главного столичного управления МЧС РФ поздравили с Новым годом детей спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга.

Сотрудники вручили подарки более 30 семьям. Замначальника главного управления МЧС РФ по Москве Василий Досалиев рассказал, что спасатели стараются не забывать семьи коллег, которые погибли при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Старший пожарный Московского НПЗ Вадим Тихонов назвал это обязательной акцией.

"Мы всегда поддерживаем своих сослуживцев. Несмотря на то что у нас как бы отдельное формирование, Московский нефтеперерабатывающий завод постоянно участвует в таких акциях и мы стараемся хотя бы на праздники обязательно поддержать детей", – сказал Тихонов.

Пожарная часть Московского НПЗ обслуживает не только само предприятие, но и всю Капотню.

Ранее сообщалось, что пожарные МНПЗ спасли человека из горящей квартиры. Возгорание произошло на балконе квартиры в многоэтажке в Капотне. Спасатели обнаружили мужчину в задымленном помещении и вывели его в безопасное место. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали огонь за 15 минут.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!