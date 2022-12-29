Предновогодние траты россиян стали минимальными за пять лет – исследование

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Траты россиян перед новогодними праздниками оказались минимальными за последние пять лет. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование "Тинькофф Касса".

Согласно прогнозам аналитиков, 30 декабря, в день пикового спроса перед Новым годом, граждане РФ могут потратить на 24% меньше, чем за последние пять лет.

В материале говорится, что в 2019–2021 годах россияне тратили в этот день в среднем на 68% больше, чем в обычные дни, однако в этом году показатель может упасть до 44%.

Ранее финансовый аналитик Артем Звездин рассказал, как можно сэкономить на подготовке к Новому году. По его словам, следует планировать расходы и покупки заблаговременно, а также составить перечень блюд на определенное количество гостей. В качестве примера он привел статистику, согласно которой порядка 25–35% еды после праздников выкидывается.

До этого аналитики сервиса SuperJob выяснили среднюю стоимость новогодних подарков жителей Москвы. В этом году сумма, потраченная на презенты, составляет выше 16 тысяч рублей.

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