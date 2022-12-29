Юрист оценила законность взимаемой платы за вывоз снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Управляющая компания (УК) не имеет права взымать с жителей дополнительные средства за вывоз снега. Об этом в беседе с News.ru сообщила юрист Людмила Александрова.

"Уборка снега входит в сметную стоимость содержания придомовой территории в течение года, она оплачивается из средств собственников квартир, перечисляемых ежемесячно управляющей компании по статье "Содержание и ремонт общего имущества", – объяснила эксперт.

Помимо этого, уточнила юрист, в постановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" жильцы смогут ознакомиться с периодичностью уборки снега. Если выполненная услуга оказалась некачественной, проживающие вправе обратиться с жалобой в УК. Подобное может стать основанием для снижения платы за ремонт и содержание квартиры.

В случае если УК не выполняет требования по уборке снега, граждане могут заявить об этом в Государственную жилищную инспекцию, объяснила Александрова.

Ранее в РФ предложили рассчитывать стоимость услуг ЖКХ в соответствии с доходами граждан. Руководитель комиссии жилищно-коммунального хозяйства совета Ирина Булгакова сообщила, что выяснить платежеспособность жителей можно с помощью специальной методики. Завышенными цены на ЖКХ можно считать, когда оплатить квитанции не могут около 30% населения субъекта.



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