Кардиолог рассказал, когда проявляется синдром праздничного сердца

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Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал, когда проявляется синдром праздничного сердца. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".



По его словам, чаще всего синдром праздничного сердца проявляется по понедельникам, после праздников и отпусков.

"Иногда аритмии возникают практически сразу после приема алкоголя, иногда – через 12–36 часов после застолья", – рассказал Бойцов.

Кардиолог также отметил, что более 90% эпизодов фибрилляции предсердий, связанных с синдромом праздничного сердца, купируются сами, однако в течение года вероятность рецидива составляет 20–30%.

Уточняется, что синдромом праздничного сердца является остро возникшие нарушения ритма и проводимости сердца вследствие чрезмерного употребления спиртного.

Факторами риска развития синдрома являются артериальная гипертония, ожирение и синдром обструктивного апноэ во сне. Синдром проявляется сердцебиением, одышкой, слабостью и стенокардией.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин перечислил продукты, которые негативно влияют на здоровье сердца и провоцируют рост атеросклеротических бляшек. В список вошли картофель фри, колбасы, сосиски, мучные изделия, сахар, красное мясо и пережаренная пища.

Специалист пояснил, что все вышеперечисленные продукты способствуют риску развития инфаркта и инсульта.

По его словам, наиболее опасными являются продукты, которые содержат трансжиры. Эти вредные вещества образуются в процессе гидрогенизации, при котором жидкие растительные жиры превращаются в твердые.

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