В Госдуме предложили увеличить срок возврата онлайн-покупок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Госдуме предложили увеличить срок, в течение которого покупатель может вернуть товар, приобретенный через интернет. С такой инициативой выступил член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров. Об этом пишет RT.

Парламентарий уже направил соответствующее письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Уточняется, что он предлагает увеличить срок возврата онлайн-покупок с 7 до 14 дней.

Как отметил Федоров, в настоящее время законом установлено, что товар, купленный в обычном магазине, можно вернуть в течение двух недель. Однако на возврат вещей, приобретенных дистанционно, дается только неделя.

Депутат обратил внимание на то, что покупатель не может внимательно ознакомиться с товаром, совершая покупку в режиме онлайн.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения единого правила возврата приобретенных товаров в течение 14 дней", – отмечается в его письме.

Федоров подчеркнул, что срок возврата не должен меняться из-за того, что товар был куплен через интернет.

Ранее выяснилось, что около 50% россиян готовы обманывать онлайн-магазины, чтобы получить дополнительную выгоду, а примерно 30% уверены, что не понесут за это никакой ответственности.

Уточняется, что из наиболее "безобидных" схем обмана 13% пользователей назвали использование чужой карты лояльности. Кроме того, около 23% покупателей заявили, что в случае необходимости формируют новые аккаунты в онлайн-магазине с целью получения скидок.

39% обманщиков пользуются более серьезной схемой. Так, они приобретают определенную вещь с целью ее дальнейшего возврата.

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