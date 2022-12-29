Дети участников СВО из регионов России посетили елку мэра Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Дети участников спецоперации из российских регионов посетили в Москве елку мэра. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Посещение мероприятия для детей организовали в рамках программы "Зимняя сказка". Для поездки в Москву семьи участников спецоперации обеспечили билетами, проживанием и питанием.

В ходе новогоднего мероприятия гости посмотрели спектакль об оказавшихся в сказке Алисе, ее родителях и бабушке. Ребятам рассказали, как проявлять доброту и заботу о близких.

Гостям елки также предложили принять участие в мастер-классах. Для них же подготовили праздничную фотозону. Всем приглашенным на мероприятие вручили сладкие подарки.

До этого для проживающих в новых российских регионов собрали около пяти тысяч подарков в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". В числе подарков – сладости, игрушки и теплые вещи для участников спецоперации. Фестиваль проходит на 32 столичных площадках, подарки для жителей новых регионов принимают на 25 из них.



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