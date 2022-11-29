В ГД предложили закрывать российские счета и бизнес иноагентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы от ЛДПР и заместитель руководителя думского комитета по безопасности Андрей Луговой выступил с инициативой закрывать в России счета и магазины иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам автора предложения, пока инициатива не будет реализована, такие граждане так и будут зарабатывать "на России и в России".

"Я уже предлагал арестовывать их счета, закрыть лавочки всевозможных бутиков, спа и так далее", – напомнил депутат.

При этом он подчеркнул, что в стране все еще ведут активность некоторые бренды, которые принадлежат иноагентам.

"С шиком, блеском продолжается дойка российского потребителя, которому сейчас и не до бриллиантов вовсе… Эти "деятели культуры", которых не отменили там, потому что "вовремя предать, это же не предать", да? Но руку из российского кармана на всякий случай не вынимают", – заключил парламентарий.

Ранее Владимира Путина призвали лишать иноагентов российского гражданства. Как отмечали в Фонде защиты национального исторического наследия, быть гражданином РФ значит быть патриотом, уважать культуру своего государства и соблюдать ее законы.

Однако многие иноагенты, как уточнялось, имея российское гражданство, своей деятельностью создают лишь угрозу безопасности стране и ее гражданам.



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