В РНИМУ им. Пирогова предупредили о мошенниках, собирающих деньги якобы на лечение детей

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Выросло число случаев мошеннических схем, которые предполагают сбор денежных средств на лечение детей в РНИМУ имени Н. И. Пирогова. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Там уточнили, что мошенники начали использовать взломанные аккаунты. Так, в них они публикуют фейковые выписки и результаты различных исследований с ненастоящими подписями, тем самым требуя от неравнодушных оказать помощь.

В связи с этим в пресс-службе больницы призвали граждан быть внимательными и доверять лишь данным с официальных ресурсов медучреждения, университета и благотворительных фондов.

Ранее в России зафиксировали рост мошеннических атак в мессенджерах. Как уточняли в "МегаФоне", злоумышленники отправляют сообщения со ссылками, предлагая пользователям принять участие в розыгрыше.

После для получения выигрыша мошенники просят пользователей мессенджеров перевести "комиссию" и сообщить данные банковской карты.

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