Эксперт рассказал, как не попасться на удочку мошенников во время онлайн-распродажи

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Мошенники в основном охотятся за данными банковских карт, поэтому для покупок в интернете следует завести специальную карту или сделать виртуальную. Об этом сообщает "Радио 1".

Как пояснил эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин, человек может установить лимит трат по этой карте или вносить небольшую сумму денег прямо перед покупкой.

Эксперт также рекомендовал совершать покупки на проверенных сайтах. Он посоветовал сохранить в закладки браузера официальные IP-адреса любимых магазинов, а при входе на новый портал усилить внимание.

"Если это магазин известного бренда, надо убедиться, чтобы название сайта совпадало с названием бренда, проверить, чтобы адрес начинался с https. И в начале адресной строки должен стоять знак закрытого замочка. Это с высокой долей вероятности показывает, что сайт легитимный, а не фишинговый", – объяснил Потехин.

Эксперт рассказал, что мобильные приложения подделывают намного реже, однако при их скачивании все равно нужно быть внимательными. Он также рекомендовал обращать внимание на число скачиваний и среднюю оценку. По его словам, даже негативные отзывы имеют место быть, главное, чтобы создавалось ощущение, что его писал живой человек.

В Роскомнадзоре призвали не поддаваться на провокации продавцов с быстрыми покупками в "Черную пятницу". Там пояснили, что пользователей могут заманивать на поддельные сайты лозунгами: "только здесь и сейчас", "до конца акции осталось 45 минут", "количество товара ограничено".

Пользователей попросили не переходить по ссылкам в соцсетях или на форумах, даже если их разместили знакомые люди. Кроме того, нужно обращать внимание на название сайта в адресной строке и отказаться от покупок на портале, в названии которого есть лишние символы или буквы. Большинство сайтов могут выдерживать нагрузку во время наплыва посетителей, поэтому плохо работающий сайт может указывать на его ненадежность.

"Обратитесь к поисковикам, чтобы узнать, не был ли продавец замечен в незаконной деятельности. Уделите этому некоторое время, даже высокие рейтинги и большое количество положительных отзывов могут оказаться поддельными. Прочитайте несколько отзывов, проверьте, с какой периодичностью они публиковались. Большое количество комментариев за короткий промежуток времени может указывать на то, что написаны они злоумышленниками", – подчеркнули в Роскомнадзоре.

В ведомстве также посоветовали обращать внимание на надписи, сделанные мелким шрифтом.

Ранее аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров рассказал о появлении в российском сегменте интернета сайтов, которые оформлены аферистами под известные в РФ магазины электроники. Мошенники предлагали купить популярные модели смартфонов, ноутбуков и другой бытовой техники со скидкой более 50%. Для этого нужно было заполнить форму для оплаты товара банковской картой.



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