Россиян предупредили об опасности переводов денег между своими счетами

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Телефонные мошенники нашли новый способ обмана граждан путем убеждения россиян перевести средства с одного банковского счета на другой. Об этом в разговоре с изданием "Прайм" сообщил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Роман Эткинд.

Специалист объяснил, что злоумышленники могут заранее установить на смартфон или компьютер пользователя вредоносный вирус. Это происходит путем отправки сообщения на телефон или почту со ссылкой. Перейдя по ней на устройство устанавливается вредоносный файл.

После этого мошенники звонят пользователю под видом сотрудника Центробанка или полицейского и сообщают, что данные счета были скомпрометированы. Для защиты средств пользователя они предлагают перевести их на другой счет (данные от которого у них появились после установки вредоносного файла). После перевода средств деньги попаду в руки мошенников.

"Сложность здесь состоит в том, что сотрудникам ЦБ и службам безопасности банков, борющимся с мошенниками, практически невозможно понять, что происходит противоправное действие. Ведь человек сам переводит деньги между своими счетами, что обычно не вызывает вопросов", – объяснил Эткинд.

Избежать обмана злоумышленников можно, если не отвечать на незнакомые номера и не переходить по ссылкам из писем, полученных от неизвестных источников. Специалист также посоветовал проверять верность введенных ссылок, поскольку мошенники могут создавать фишинговые сайты.

Ранее эксперт описал портрет типичной жертвы мошенников в 2022 году. По словам доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, на уловки мошенников чаще всего ведутся эмоциональные и доверчивые люди. Кроме того, большое количество жертв злоумышленников наблюдается среди одиноких людей.



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