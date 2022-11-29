Названа самая популярная обувь 2022 года

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Сабо немецкой марки Birkenstock стали самой популярной обувью 2022 года, сообщается на платформе Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды.

Речь идет о модели Boston, которая представляет собой летнюю обувь без задника. За первые шесть месяцев года количество поисковых запросов о данной модели увеличилось на 539%, а ее цена на некоторых платформах увеличилась вдвое.

Эта обувь стала особенно востребована среди звезд. Сабо можно было увидеть на американских моделях Кендалл Дженнер и Кайе Гербер, а также на актрисе Дакоте Джонсон.

Ранее телеведущий, стилист и дизайнер Александр Рогов назвал самые трендовые украшения. По его словам, сегодня актуальны любые аксессуары в виде сердец – серьги, подвески, крупные браслеты, а также украшения для тела, топы и бра, напоминающие кольчугу.

Стилист посоветовал обратить внимание на жемчуг, отметив, что интереснее всего смотрятся модели, которые сочетают жемчужины разного размера.

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