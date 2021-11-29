Синоптик предупредил москвичей о "настоящем ледяном катке"

Фото: ТАСС/Лысцева Марина
29–30 ноября в Москве выпадет почти половина месячной нормы осадков, во вторник дожди сменятся снегом, а уже к среде все застынет, наступит "настоящий ледяной каток". Об этом радиостанции "Комсомольская правда" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Генуэзский циклон обрушит на Москву до 23 миллиметров осадков, что соответствует 40% месячной нормы. Дожди в ночь с 29 на 30 ноября и утром будут лить стеной", – сказал метеоролог.
По его словам, со второй половины дня во вторник пойдет снег, этот день станет рекордным по количеству осадков за последние 69 лет. Также утром 30 ноября атмосферное давление опустится до 712 миллиметров ртутного столба.
К вечеру температура воздуха начнет падать, а уже в ночь на 1 декабря термометры покажут –6...–1 градус, а высота снежного покрова составит 4–7 сантиметров, добавил синоптик.
Ранее Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы, мокрого снега, а также сильного ветра. Первое предупреждение действует с 09:00 30 ноября до 09:00 2 декабря.
Период действия предупреждения о мокром снеге – с 09:00 до 21:00 30 ноября, а о ветре – до 09:00 1 декабря в Москве и с 21:00 29 ноября до 21:00 1 декабря – в Подмосковье.
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