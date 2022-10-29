Владимир Соловьев переизбран главой Союза журналистов России

Фото: ТАСС/Николай Гаклкин

Владимира Соловьева повторно переизбрали на должность председателя Союза журналистов России. Выборы состоялись на проходящем в столице XIII Cъезде СЖР.

"На этот пост на второй срок избран Владимир Геннадиевич Соловьев", – говорится в сообщении пресс-службы СЖР.

Уточняется, что решение было принято единогласно.

Владимир Соловьев впервые был избран главой Союза журналистов России 25 ноября 2017 года. С 2018 года он входит в Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее Союз журналистов России призвал немедленно прекратить дискриминацию российских представителей СМИ в других государствах. В СЖР, в том числе отметили ситуацию с дискриминацией российских журналистов, которые работают в Великобритании. По мнению экспертов, Британии следует пересмотреть политику оказания давления на российских журналистов и СМИ.



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