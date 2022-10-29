В России выявили 7 107 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За последние сутки в России подтвердили 7 107 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась в 1 330 случаев. За тот же обозначенный период скончались 79 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

За 24 часа выздоровели 11 527 пациентов с выявленным COVID-19. Всего коронавирусом переболели 20 787 116 человек.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что почти у всех россиян есть иммунитет к коронавирусу, хотя бы частичный. Благодаря этому не ожидается резкого подъема заболеваемости из-за варианта COVID-19 "Цербер".

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