08:16Общество
Дождь и гроза ожидаются в Москве 29 июля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дождь и гроза ожидаются в Москве 29 июля, сообщает Гидрометцентр России.
"Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, по области местами сильный. В отдельных районах гроза", – отмечается в сообщении.
По данным синоптиков, в столице ожидается до 21 градуса тепла. Помимо этого, прогнозируются порывы ветра до 6–11 метров в секунду, а при грозе – до 15 метров в секунду.
В Гидрометцентре добавили, что 29 июля атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
Ранее Главное управление МЧС России по столице предупреждало, что ливни, грозы и сильный ветер прогнозируются в Москве с вечера 28 июля до утра 29 июля. В свою очередь, региональное управление МЧС России сообщило, что на востоке Подмосковья ожидаются ливни и грозы с усилениями ветра до 15 метров в секунду с 21:00 28 июля до 21:00 29 июля.
В столичном Дептрансе попросили водителей быть предельно внимательными на дороге, а также держать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.
МЧС РФ предупредило москвичей о дожде и грозе до утра 29 июля
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