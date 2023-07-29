Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождь и гроза ожидаются в Москве 29 июля, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, по области местами сильный. В отдельных районах гроза", – отмечается в сообщении.

По данным синоптиков, в столице ожидается до 21 градуса тепла. Помимо этого, прогнозируются порывы ветра до 6–11 метров в секунду, а при грозе – до 15 метров в секунду.

В Гидрометцентре добавили, что 29 июля атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее Главное управление МЧС России по столице предупреждало, что ливни, грозы и сильный ветер прогнозируются в Москве с вечера 28 июля до утра 29 июля. В свою очередь, региональное управление МЧС России сообщило, что на востоке Подмосковья ожидаются ливни и грозы с усилениями ветра до 15 метров в секунду с 21:00 28 июля до 21:00 29 июля.

В столичном Дептрансе попросили водителей быть предельно внимательными на дороге, а также держать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

МЧС РФ предупредило москвичей о дожде и грозе до утра 29 июля