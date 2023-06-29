Кабмин ввел беззаявительное назначение надбавок к пенсии за северный и сельский стаж

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Правительство утвердило постановление о беззаявительном порядке назначения надбавок к пенсии за северный и сельский стаж. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Таким образом, с 2024 года назначать доплаты к страховой пенсии за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера будут без подачи гражданами заявлений и документов. Это позволит сэкономить время.

О перерасчете пенсий граждан проинформируют в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения через портал госуслуг или по почте.

С 2026 года беззаявительный порядок будет действовать при назначении сельских надбавок к пенсии, которые получают граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Право на такую надбавку имеют представители более 500 профессий.

Ранее стало известно, что претендовать на самые высокие пенсии в России могут представители тяжелых профессий, а также жители Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем. В частности, у жителей Крайнего Севера и приравненных к нему регионов к пенсии будет надбавка за суровость климатических условий вне зависимости от квалификации и типа работы.



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