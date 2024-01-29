Врач Онищенко призвал не смешивать кетчуп и майонез в домашних условиях

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Академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" призвал не смешивать кетчуп с майонезом.

Он удивился популярности соуса под названием "кетчунез". По его словам, каждый из продуктов имеет свое назначение.

"Зачем кетчуп и майонез смешивать? У каждого есть свое назначение. Давайте еще добавим аджику в это месиво. Это из тех экспериментов, которые для привлечения покупателя проводят непрофессиональные люди", – заявил Онищенко.

Бывший санитарный врач предупредил, что приготовление такого соуса в домашних условиях – плохая идея. На производстве, по его словам, проводят испытания на переносимость и безопасность продукта и проверяют его по другим параметрам.

Говоря о "кетчунезе", Онищенко возмутился его популярностью. Он предположил, что соус мог быть придуман в Сети. Врач также добавил, что если продукт действительно популярен, то следует сделать серию передач об опасности таких соусов.

Ранее гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева рекомендовала отказаться от кетчупа и майонеза людям с диагностированной инсулинорезистентностью. При инсулинорезистентности важно правильно питаться и выбирать натуральные продукты, не содержащие стимуляторов вкуса. А майонез и кетчуп как раз созданы для того, чтобы улучшать вкус блюд и разжигать аппетит, отметила врач.



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