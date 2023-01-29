В России за сутки выявили 6 941 случай COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России за последние сутки выявили 6 941 новый случай коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 495 пациентам, что на 49,9% меньше, чем днем ранее. Количество госпитализаций увеличилось в 15 регионах, а уменьшилось – в 59, без изменений ситуация осталась в 11 субъектах страны.

От последствий инфекционного заболевания за минувшие 24 часа скончались 40 человек. А выздоровели после прохождения лечения 3 612 пациентов. Это на 17,6% меньше показателя предыдущего дня.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 21 938 421 случай COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 21 339 316 человек.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что все человечество уже вакцинировалось или переболело COVID-19, получив мощный коллективный иммунитет, поэтому вирусу нужно искать нового хозяина. Если этого не произойдет, то SARS-CoV-2 может погибнуть, уверен специалист.



Телеканал Москва24 провел опрос об отношении к коронавирусу в Сети

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!