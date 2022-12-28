Минпросвещения РФ утвердило федеральную образовательную программу дошкольного образования

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Министерство просвещения России утвердило единую федеральную программу дошкольного образования. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что данная программа определяет объем и содержание дошкольного образования и позволяет создать единое федеральное образовательное пространство.

Ранее Минпросвещения утвердило программу школьного образования, которая включает в себя и новый блок по истории о спецоперации РФ на Украине. Кроме того, в программе предусмотрена военная подготовка на ОБЖ. Глава министерства Сергей Кравцов рассказал, что в новом учебнике по истории отразят СВО на Украине, вхождение в состав РФ четырех новых регионов и антироссийские санкции Запада.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!