Политолог Сатановский заявил, что не знает ничего о заявлении на него в полицию

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский политолог и востоковед Евгений Сатановский не знает о заявлении, которое, по данным некоторых телеграм-каналов, подал на него московский пенсионер из-за оскорбительных слов о ветеранах Великой Отечественной войны. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, на него "столько всего писали" в различные структуры.

"Даже если какому-то пенсионеру что-то не понравилось, откровенно говоря – мое ли это дело? Если полиция ко мне с чем-то обратится или ФСБ ко мне обратится, или киллер ко мне придет, то я с этим буду разбираться", – отметил политолог.

Вместе с тем Сатановский подчеркнул, что не мог сказать ничего плохого о ветеранах, если речь не идет о тех, кто сражался на стороне Адольфа Гитлера. Политолог уточнил, что таких ветеранов он не любит. Кроме того, эксперт указал, что ветераны не являются его темой, поэтому он про них ничего особого не говорит.

При этом Сатановский признался, что ему жалко людей, потому что обещания, которые им были даны "всеми на свете", включая президента СССР Михаила Горбачева, не выполнили.

"У меня половина семьи осталась на фронте, погибли. Один дедушка погиб на войне, а второй всю жизнь воевал. Я не знаю, кому что может не понравиться", – заключил политолог.

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