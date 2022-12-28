Ожидаемая продолжительность жизни в РФ к концу года увеличится до 72,4 года – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По прогнозу Минздрава РФ, к концу 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России увеличится до 72,4 года, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Мы ожидали, что в этом году ожидаемая продолжительность жизни с учетом высоких уровней заболеваемости в первые четыре месяца составит в пределах 71 года. Мы видим, что ожидаемая продолжительность жизни составит выше чем 72,4 года", – сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

Мурашко отметил, что это на 2,4 года больше прошлогоднего показателя. При этом он допустил, что фактические данные окажутся более высокими, поскольку пока речь идет лишь о прогнозных значениях.

Ранее Мурашко заявил, что в РФ показатель ожидаемой продолжительности жизни с конца прошлого года увеличился на 1,8 года. По его словам, Россия вышла на устойчивую траекторию снижения смертности.

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