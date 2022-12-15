Голикова заявила о достижении Москвой цели по продолжительности жизни на 2030 год

Фото: Агентство "Москва"

В Москве показатели ожидаемой продолжительности жизни почти соответствуют установленным на 2030 год целям. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме "Моя поликлиника".

По ее словам, повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2024 году в РФ должно составить 73,7 года, а к 2030 году – 78 лет. В Москве же по итогам 11 месяцев 2022 года этот показатель оценивается в 77,9 года.

"Средний возраст москвичей сегодня составляет 42,4 года, несколько превышает среднероссийский. Среднероссийский – 41,1 года", – приводит слова Голиковой ТАСС.

При этом число детей в Москве составляет 15,1%, а по России – 18,8%. Кроме того, доля трудоспособных граждан в столице превышает средний показатель по стране (11,3% против 10%).

По ее словам, лидерами по заболеваемости в Москве стали травмы, отравления.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в РФ показатель ожидаемой продолжительности жизни с конца прошлого года увеличился на 1,8 года. По его словам, Россия вышла на устойчивую траекторию снижения смертности.



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