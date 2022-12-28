В Москве выявили 1 873 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За минувшие сутки в столице выявили 1 873 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Оперштаба по ситуации с COVID-19.

В больницу с коронавирусом попали еще 122 человека, выздоровели 1 785 пациентов, умерли от болезни 17 человек.

Всего в городе выявили 3 296 039 случаев заражения, болезнь смогли перебороть 3 101 145 пациентов, умерли 47 435 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России остается стабильной, показатели заболеваемости демонстрируют небольшое снижение.

На заключительном в 2022 году селекторном совещании ведомства было отмечено, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизилась на 7%. Тем не менее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила держать ситуацию на контроле и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия в период новогодних каникул и после них.

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