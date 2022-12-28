28 декабря, 11:03Общество
В России за сутки выявили 6 202 случая COVID-19
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За сутки в России выявили 6 202 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За последние 24 часа в стране госпитализировали 1 113 человек. За это время от COVID-19 вылечились 8 110 человек, а скончались 56 пациентов.
В общей сложности с начала пандемии в России зафиксировали 21 781 026 случаев заражения. Побороть болезнь смогли 21 184 777 россиян, умерли 393 548.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что эпидемическая ситуация по коронавирусу в России остается стабильной. По данным ведомства, показатель заболеваемости на минувшей неделе снизился на 7% по сравнению с предыдущей.
Число случаев заражения ковидом в Москве снижается четыре дня подряд
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