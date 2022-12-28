Выплата семьям с детьми перед Новым Годом была бы хорошим подарком – глава комитета ГД

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Выплата семьям с детьми денег со стороны государства стала бы хорошим подарком. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.

"Хорошим подарком для семей, имеющих детей, была бы даже небольшая сумма, которую государство выделяло бы для покупки подарков детям", – приводит его слова РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что в России есть и семьи, которые не нуждаются в подобных выплатах. Однако, по мнению Нилова, деньги все равно бы пошли в экономику страны.

"Если бы на государственном уровне такая мера бы была принята, было бы только хорошо", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что более 70% россиян не получат дополнительных выплат к Новому году. Карьерный консультант Галина Бобкова заявила, что в прошлых годах новогодние премии, бонусы и 13-ю зарплату получали намного больше людей.

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