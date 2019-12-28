Небольшой снег и до 4 градусов мороза ожидается в столице 28 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 28 декабря, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, небольшой снег и до 4 градусов мороза, говорится на портале "Метеоновости".

"При облачной погоде местами посыплет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует северо-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня повысится до 754 миллиметров ртутного столба.

Утром 1 января температура станет отрицательной, порядка минус 1–3 градусов. В последующие часы столбики термометров будут опускаться до минус 4–5.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, но временами снег будет идти. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 числа. Похолодает примерно до минус 6–8 градусов.

ЦОДД рекомендует автомобилистам быть бдительнее на дорогах из-за непогоды. Ожидается много мелких ДТП, движение в городе осложнится. По возможности горожан призывают выбирать метро, МЦК и МЦД.

Декабрь 2019 года стал вторым самым теплым месяцем в истории метеонаблюдений в столице. Лидером остается декабрь 2006 года.