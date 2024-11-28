Депутат Бессараб: россияне получат январские пособия и пенсии в декабре

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Январские пособия, пенсии, другие социальные выплаты, сроки по которым выпадают на 1–8 января, будут начислены россиянам до 28 декабря. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на депутата Госдумы, члена комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлану Бессараб

"Все, кто получает пенсии, пособия, зарплаты, различного рода социальные гарантии и выплаты в первые числа месяца, получат свои выплаты в конце декабря. Если выплаты приходятся на праздничные дни, то они производятся заблаговременно", – рассказала депутат.

По словам Бессараб, речь идет в том числе о едином пособии на детей, беременным, а также пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет и ежемесячной выплате из материнского капитала на детей до 3 лет.

После декабря следующую выплату следует ожидать уже в феврале.

Ранее Бессараб заявила, что россиянам, отпраздновавшим в ноябре 80-летний юбилей, в декабре 2024 года увеличат пенсию. Парламентарий отметила, что все массовые повышения выплат в 2024 году уже были произведены.

Последней была индексация пенсии для военнослужащих на 5,1%, которая началась с 1 октября. В декабре же рост будет точечным и затронет только граждан, достигших 80-летия в ноябре.

