Интерес россиян к "черной пятнице" вырос более чем в три раза – исследование "МегаФона"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Интерес россиян к "черной пятнице" вырос в 3,3 раза по сравнению с 2021 годом. Число посетителей маркетплейсов с мобильных устройств в период распродаж увеличилось более чем в 3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе "МегаФона" на основе анализа больших данных.

Таким образом, специалисты выяснили, что "черная пятница" является самой популярной распродажей в стране – мобильный трафик в этот период на 10% опередил результат Дня шопинга – 11.11. Кроме того, выросла доля мужчин, которая интересуется скидками, – с 30 до 40%.

Больше всего, по данным аналитиков, россиян привлекали скидки в категориях "одежда и обувь" (30%), "книги" (27%) и "ювелирные украшения" (21%). Мужчины больше интересовались техникой и электроникой, а женщины – одеждой и обувью.

В интернет-магазине "МегаФона" также зафиксирован высокий интерес покупателей к акции: общее количество заказов увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Более 50% всех покупок составили смартфоны, 18% – аксессуары и 7% – беспроводные наушники.

Ранее стало известно, что россияне не видят разницу между "черной пятницей" и Днем шопинга. Такого мнения придерживаются около 64% жителей РФ. Некоторые респонденты путают даты проведения акций и не знают об их истории.

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