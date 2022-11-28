Глава Сахалинской области рассказал об отправке жен и матерей участников СВО в Донбасс

Фото: vk.com/limarenko_official

В Сахалинской области создали общественную группу жен и матерей военнослужащих, которые смогут по очереди ездить в Донецкую Народную Республику. Об этом рассказал губернатор региона Валерий Лимаренко на своей странице в официальной группе "ВКонтакте".

По его словам, такое решение позволит сделать помощь участникам спецоперации более адресной и эффективной.

"Уверен, женщины будут очень внимательно следить, чтобы запросы бойцов выполнялись в точности, а посылки быстрее попадали адресатам, так как речь идет об их сыновьях и мужьях", – написал Лимаренко.

Он пояснил, что женщины станут участниками проекта "Сопричастность", поэтому "Единая Россия" будет оплачивать все расходы на поездки, а правительство сможет помочь в решении вопросов с командованием.

Глава региона подчеркнул, что первой в ДНР поедет жительница Южно-Сахалинска Ирина Нигматулина.

Ранее Владимир Путин во время встречи с матерями участников спецоперации назвал всех бойцов героями. Вместе с тем он добавил, что лишь сами военнослужащие знают о своем героизме, так как никто, кроме них, не осознает, какой это труд и насколько это опасно. Он подчеркнул, что в том, что бойцы ведут себя героически, есть заслуга матерей.



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