В "Активном гражданине" стартовал опрос о доступности транспортной инфраструктуры Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проект "Активный гражданин" проводит ежегодное комплексное исследование доступности транспортной инфраструктуры "Мои передвижения – 2024", в рамках которого горожане расскажут о том, как часто они пользуются городским и личным транспортом, насколько довольны уровнем пассажирских перевозок и как, по их мнению, стоит развиваться транспортной инфраструктуре Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

"Городской транспорт – это самый надежный, удобный и быстрый способ передвижения по городу. В пользу этого говорят результаты наших транспортно-социологических исследований, которые, например, подтверждают тенденцию отказа жителей от личного транспорта в пользу городского", – рассказала председатель московского комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Для исследования подготовили один общий опрос и три специализированные анкеты, в которых будут вопросы о доступности транспортной и социальной инфраструктуры, находящейся рядом с их местом жительства, поездках на работу и учебу, а также пользовании личным авто. Опросы будут открываться поочередно на сайте и в приложении "Активный гражданин".

С 2022 года в подобных исследованиях приняли участие свыше 127 тысяч горожан. Согласно опросам, 79 процентов москвичей поставили системе городского транспорта четыре или пять баллов, в среднем же по столице работу транспортной инфраструктуры оценили в четыре балла из пяти.

Принять участие в исследовании могут пользователи проекта "Активный гражданин", у которых есть стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru. За каждую специализированную анкету участнику будет начислено по 400 баллов программы лояльности "Миллион призов".

Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучший книжный магазин. В нем участвуют 10 небольших торговых точек, где проводятся лекции, мастер-классы и встречи с авторами. В списке есть и детские книжные, магазин комиксов, а также лавки с уникальным ассортиментом: например, с редкими и антикварными изданиями. Звание победителей определят в декабре этого года. Они смогут принять участие в Московской международной книжной ярмарке.